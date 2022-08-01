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Экономика

Александр Ефремцев: "Урожайность с гектара на семь центнеров выше, чем в прошлом году"

10 августа 2022 13:07  [69] Экономика

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Александр Ефремцев прокомментировал начало уборочной кампании в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

"Жизнь не ставила и не ставит перед тружениками села простых задач. Холодная погода в мае-июне нынешнего года фактически сдвинула начало уборочной на две недели. Несмотря на это убежден, что все планы будут выполнены, а возможно даже и перевыполнен", - отметил депутат.

Он напомнил, что нижегородские сельхозпроизводители уже намолотили более 350 тыс. тонн зерна.  

"В прежние годы мы уже подходили к отметке в 1,5 миллиона тонн и, возможно, нынешний год продолжит эту традицию. Что особенно важно, урожайность с гектара на семь центнеров выше, чем в прошлом году. Это дает хорошую уверенность в том, что результаты уборочной будут хорошие", - заявил Александр Ефремцев.

Он также сообщил, что в районах области всегда идет соревнование за то, кто добьется лучших результатов в уборочную кампанию.

"На данный момент по зерновым наиболее активна южная зона области – Гагинский, Починковский, Сеченовский районы. Это стало уже доброй традицией, к тому же мы понимаем, что климатические условия у нас по региону различные. К финишу уборочной кампании к лидерам подтянутся и другие районы. Наш регион уже давно полностью обеспечивает себя зерном и картофелем. По овощам, мясу и молоку будем неуклонно к этому стремиться. Напомню, что в советские времена страна закупала зерно за рубежом. А сегодня мы не просто активно развиваем сельское хозяйство, а шаг за шагом делаем его все более высокотехнологичным и прибыльным", - добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии планируют собрать не менее 1,3 млн тонн зерна в 2022 году.

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Теги:
АПК Законодательное собрание
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