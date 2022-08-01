Значительный прирост вакансий в сферах страхования и добычи сырья зафиксирован в Нижегородской области в июле Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter провела анализ динамики вакансий в июле 2022 года. Согласно предоставленной информации, по сравнению с июнем спрос на персонал в Нижегородской области вырос на 3,1%.

Так, сразу 17 из 28 профессиональных сфер показали рост спроса на сотрудников за последний месяц. По приросту вакансий регион занял 12 место среди крупных городов России.

По данным службы исследований, в целом по стране спрос на персонал вырос на 3,5%.

В Нижегородской области наибольший спрос на специалистов в июле продемонстрировала профессиональная сфера "Страхование": за месяц предложений о работе стало на 33% больше.

Также рост количества вакансий в предыдущем месяце зафиксирован в отраслях "Добыча сырья" (+28%), "Транспорт, логистика" (+16%), "Автомобильный бизнес" (+15%), "Закупки" (+14%), "Маркетинг, реклама, PR" и "Рабочий персонал" - по 13%.

Но есть и сферы, в которых количество вакансий снизилось. Так, вакансий по направлению "Госслужба, НКО" в июле стало на 25% меньше. Кроме того, в сферах "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Туризм, гостиницы, рестораны" спрос на специалистов сократился на 9% в каждой.

Ранее сообщалось, что большинство нижегородцев рассматривает государственные организации как место работы.