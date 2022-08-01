Роспотребнадзор зафиксировал активизацию клещей в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Роспотребнадзор зафиксировал активизацию клещей в Нижегородской области. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова на пресс-конференции 10 августа.

Согласно информации, за прошедшею неделю в регионе было зарегистрировано 433 случая присасывания клещей, тогда как в среднем в текущем году за медицинской помощью нижегородцы обращались не более 350 раз в неделю.

Как рассказала Наталья Садыкова, рост числа присасываний связан с появлением нового поколения клещей, которому способствовало теплое лето.

По данным на 4 августа в Нижегородской области было зафиксировано 6 401 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей в 49 районах области и 8 районах Нижнего Новгорода.

Были проведены исследования 5 705 клещей, из которых:

- 18 клещей были инфицированы вирусом клещевого энцефалита;

- 380 клещей - возбудителем иксодового клещевого боррелиоза;

- 31 клещ - возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза;

- 23 клеща - возбудителем моноцитарного эрлихиоза.

Также было зарегистрирована три случае заболевания энцефалитом у двухлетнего ребенка и 46-летнего мужчины, которые были инфицированы в Кировской области, и у 80-летней женщины в Шахунском районе. Также 5 человек, среди которых два ребенка, были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом.

Ранее сообщалось, что энцефалит, боррелиоз и другие опасные заболевания выявлены в клещах в Нижегородской области.