"Единая Россия" установит в общественных местах в регионах стеллажи в рамках акции "Книги - Донбассу" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" разворачивает в регионах по всей стране дополнительные площадки для сбора книг в рамках акции "Книги - Донбассу", которую партия проводит вместе с Минпросвещения. Специальные стеллажи появятся в торговых центрах, библиотеках, учреждениях культуры, парках и других общественных местах, пользующихся популярностью у жителей. Таких точек сбора книг партия откроет около тысячи.

"Люди приносят в наши общественные приемные, штабы общественной поддержки "Единой России" детские издания, художественную литературу, учебники. Они должны заменить тонны украинской националистической литературы, которые за последнее время были извлечены из библиотек освобожденных территорий. Уже отправлено на Донбасс более 150 тысяч экземпляров, и еще несколько десятков тысяч книг находятся в наших логистических центрах и готовятся к отправке в составе очередных гуманитарных грузов. Мы передаем книги в библиотеки, прежде всего, школьные, социальные учреждения, детские досуговые центры партии", - отметила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова.

Она сообщила, что стеллажи также будут установлены в книжных магазинах.

Со всех точек книги будут забирать волонтеры "Единой России" и передавать для формирования гуманитарных грузов.

"Наша задача - прежде всего обеспечить образовательные учреждения русской литературой, чтобы школьники могли обучаться по российским образовательным стандартам, читать книги на родном, русском языке. Россия своих не бросит, и мы сделаем все возможное, чтобы на земле Донбасса и освобожденных территорий как можно скорее наступила нормальная мирная жизнь", - заключила Дарья Лантратова.

Напомним, акция "Книги - Донбассу" была запущена 21 марта этого года через общественные приемные партии и пункты сбора гуманитарной помощи на базе отделений "Единой России".

В Нижегородской области в партийной акции принимают участие активисты и депутаты "Единой России", общественные организации, библиотеки и просто неравнодушные жители.

"Сегодня и дети, и взрослые, которые живут на Донбассе, получают возможность читать любимые и интересные книги на русском языке. С самого начала акции нижегородцы активно включились в нее и за считанные дни принесли сотни книг. Последний большой сбор литературы мы приурочили ко Дню славянской письменности и культуры. Среди переданных печатных изданий за все время – книги по школьной программе и учебники, русская классика и произведения современных российских авторов, энциклопедии и различные сборники. Стараемся подбирать и различную детскую литературу как для малышей, так и для ребят постарше", - сообщил руководитель исполкома и волонтерского центра регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Нижегородское региональное отделение "Единой России" с первых дней спецоперации оказывает различную помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР, а также проживает на освобожденных территориях.

На базе региональной общественной приемной партии работает пункт приема предметов первой необходимости. При поддержке НРО "Единой России" отправлено большое количество партий гуманитарной помощи в Донбасс. В составе грузов - предметы первой необходимости, продукты питания, медицинские средства, а также стройматериалы для восстановления разрушенных объектов.

С самого начала спецоперации региональное отделение "Единой России" объявило сбор средств на специальный счет для помощи жителям Донбасса. К акции сразу присоединились партактив, депутатский корпус, волонтеры, сторонники. Неравнодушные жители оказывают помощь по разным направлениям.