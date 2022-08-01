Олег Лавричев: "Российская авиация живет благодаря профессионалам, влюбленным в небо" Политика

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление ветеранам-авиаторам, военнослужащими гражданскому персоналу с Днем Военно-воздушных сил России. Об этом сообщает пресс-служба думы.

"Уважаемые ветераны-авиаторы, военнослужащие и гражданский персонал Военно-воздушных сил России! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В начале 20 века в России появляются первые военные самолеты, следом начинается подготовка профессиональных военных-летчиков. 12 августа 1912 года подписан приказ, согласно которому все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. На протяжении всего этого времени военная авиация надежно охраняет воздушные границы нашей Родины", - говорится в тексте поздравления.

"Достижения отечественного военно-воздушного флота – это результат бесценного вклада и титанического труда ученых, авиаконструкторов, инженеров в создание новейших образцов летной техники, ответственная работа экипажей и сотрудников наземных служб, опыт ветеранов отрасли. Нижегородские предприятия НАЗ "Сокол", НПАО "Гидромаш", АО ПКО "Теплообменник" навеки вписаны в славную историю авиастроения нашей страны.

Сегодня военно-воздушные силы обладают большой огневой мощью и значительной дальностью действий. В этой отрасли трудятся настоящие мастера своего дела, служба которых нелегка и ответственна! Российская авиация живет благодаря вам – профессионалам, влюбленным в небо!

От всей души желаю вам покорения новых высот летного мастерства, успехов в благородном деле служения Родине! Сил, упорства и достижения поставленных целей!", - сказал Олег Лавричев.