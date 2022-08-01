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Общество

Около 30 тысяч человек планируют поступить в нижегородские вузы в 2022 году

10 августа 2022 17:08  [98] Общество

НИА "Нижний Новгород"

В вузы Нижнего Новгорода в 2022 году планируют поступить порядка 25-30 тысяч человек, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

По данным министерства образования Нижегородской области, в вузах региона в этом году доступно около 8,3 тысяч бюджетных мест. 

"Самое большое количество бюджетных мест – на технические специальности, где требуются ЕГЭ по физике, математике, информатике. Это продиктовано особенностями нашего региона и запросом работодателей. Также в этом году большим спросом у абитуриентов пользовались такие направления, как медицина, педагогика, строительство, иностранные языки. Ещё одной особенностью этого года стало большое количество абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ", - отметила глава нижегородского минобра Ольга Петрова.

Одной из главных особенностей приемной кампании-2022 стал суперсервис "Поступи в вуз онлайн". С его помощью в нижегородские вузы смогли поступить жители из других регионов России.

До 19 августа будет продолжаться прием в магистратуру, в том числе, на бюджетные и внебюджетные места. До 15 августа также возможно поступить в колледжи региона.

Ранее сообщалось, что нижегородские вузы получили дополнительные бюджетные места в магистратуру.

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Теги:
Вузы Наука
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