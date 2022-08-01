Фестиваль народных талантов "Artельня" пройдёт в деревне Малая Ельня 29 августа Общество

Фото: Центр 800

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ежегодный - уже пятый по счёту - фестиваль народных талантов "Artельня" проведёт "Центр 800" при поддержке проекта "800 добрых дел". Мероприятие состоится 29 августа в деревне Малая Ельня Кстовского района.

Традиционно на праздник собираются нижегородские производители, фермеры, ремесленники, художники, мастера разных жанров и народные умельцы со всей области. Более масштабной станет в этом году и культурно-развлекательная часть фестиваля — запланированы концерт артистов Кстовского района, выставки, мастер-классы. Также организаторы планируют сотрудничество с НГИАМЗ, компаниями SPAR и Galladance.

Гости фестиваля смогут отдохнуть, попробовать фермерские продукты, приобрести интересные интерьерные вещи, пообщаться и просто погулять на свежем воздухе.

Организатор фестиваля, руководитель службы социальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова сообщила, что в этом году все участники ярмарки отдадут 10% от продажи своей продукции на благотворительность - на лечение детей с онкозаболеваниями, подопечных фонда НОНЦ.

Кроме того, на фестивале пройдёт благотворительная акция "Вареничный вечер", все средства от которой также будут направлены в фонд НОНЦ. Пожертвование можно будет сделать, купив варенье или другую продукцию, а также на сайте "800 добрых дел". Екатерина Чудакова рассказала, что в прошлом году удалось собрать на благотворительные цели более 300 тысяч рублей.

К участию в фестивале приглашают как компании, так и обычных нижегородцев, готовых представить свою продукцию или творения на ярмарке. Для этого до 26 августа нужно написать заявку на почту tarposhian@nizhny800.ru.

Ещё одна благотворительная акция фестиваля в этом году будет посвящена пожилым людям. Так, редакция газеты "Нижегородская правда" совместно с фондом "Территория добра" запускает акцию "Добрая посылка", чтобы собрать необходимые средства личной гигиены для жителей домов-интернатов Нижегородской области, а также передать открытки с теплыми поздравлениями. В частности, требуются памперсы взрослые размера 3 и 4 (L, XL); пелёнки медицинские 60*90; пенки и кремы фирмы Seni.

Сбор вещей будет проходить непосредственно на фестивале 29 августа, а также до 30 сентября включительно в редакции газеты "Нижегородская правда": в будние дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151Б, помещение 5, тел.: (831)233-94-53 (Екатерина Гундарина).

Помочь одиноким пожилым людям можно и в режиме онлайн, отправив деньги в фонд "Территория добра" через платформу "800 добрый дел" по ссылке.

Место проведения фестиваля - деревня Малая Ельня Кстовского района, зона домов 39-51, 42-52.

Начало работы ярмарки-продажи в 16:00, официальное открытие фестиваля - в 17:30.