Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Прогноз погоды на август
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 10 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
10 августа 2022 18:07  [28] Около 10 км газопроводов построят в деревне Кирилловка Арзамасского района по программе догазификации
10 августа 2022 17:49  [28] Фестиваль народных талантов "Artельня" пройдёт в деревне Малая Ельня 29 августа
10 августа 2022 17:30  [97] Захоронение XVII века обнаружили во время археологических раскопок в Нижегородском кремле
10 августа 2022 17:08  [101] Около 30 тысяч человек планируют поступить в нижегородские вузы в 2022 году
10 августа 2022 16:44  [103] Почти 250 животных из нижегородского фонда "Сострадание" обрели хозяев в 2022 году
10 августа 2022 16:32  [107] Более 40 брошенных автомобилей планируется эвакуировать в Автозаводском районе
10 августа 2022 16:18  [127] Более 620 земельных участков на площади 2479 га доступны под жилищное строительство в Нижегородской области
10 августа 2022 15:48  [106] Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Дзержинске выполнено уже на 80%
10 августа 2022 15:40  [124] "Единая Россия" установит в общественных местах в регионах стеллажи в рамках акции "Книги - Донбассу"
10 августа 2022 15:33  [113] Глеб Никитин поручил приобрести новое здание для детской поликлиники в Тоншаеве
Общество

Фестиваль народных талантов "Artельня" пройдёт в деревне Малая Ельня 29 августа

10 августа 2022 17:49  [28] Общество

Фото: Центр 800

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ежегодный - уже пятый по счёту - фестиваль народных талантов "Artельня" проведёт "Центр 800" при поддержке проекта "800 добрых дел". Мероприятие состоится 29 августа в деревне Малая Ельня Кстовского района.

Традиционно на праздник собираются нижегородские производители, фермеры, ремесленники, художники, мастера разных жанров и народные умельцы со всей области. Более масштабной станет в этом году и культурно-развлекательная часть фестиваля — запланированы концерт артистов Кстовского района, выставки, мастер-классы. Также организаторы планируют сотрудничество с НГИАМЗ, компаниями SPAR и Galladance.

Гости фестиваля смогут отдохнуть, попробовать фермерские продукты, приобрести интересные интерьерные вещи, пообщаться и просто погулять на свежем воздухе.

Организатор фестиваля, руководитель службы социальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова сообщила, что в этом году все участники ярмарки отдадут 10% от продажи своей продукции на благотворительность - на лечение детей с онкозаболеваниями, подопечных фонда НОНЦ.

Кроме того, на фестивале пройдёт благотворительная акция "Вареничный вечер", все средства от которой также будут направлены в фонд НОНЦ. Пожертвование можно будет сделать, купив варенье или другую продукцию, а также на сайте "800 добрых дел". Екатерина Чудакова рассказала, что в прошлом году удалось собрать на благотворительные цели более 300 тысяч рублей.

К участию в фестивале приглашают как компании, так и обычных нижегородцев, готовых представить свою продукцию или творения на ярмарке. Для этого до 26 августа нужно написать заявку на почту tarposhian@nizhny800.ru.

Ещё одна благотворительная акция фестиваля в этом году будет посвящена пожилым людям. Так, редакция газеты "Нижегородская правда" совместно с фондом "Территория добра" запускает акцию "Добрая посылка", чтобы собрать необходимые средства личной гигиены для жителей домов-интернатов Нижегородской области, а также передать открытки с теплыми поздравлениями. В частности, требуются памперсы взрослые размера 3 и 4 (L, XL); пелёнки медицинские 60*90; пенки и кремы фирмы Seni.

Сбор вещей будет проходить непосредственно на фестивале 29 августа, а также до 30 сентября включительно в редакции газеты "Нижегородская правда": в будние дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151Б, помещение 5, тел.: (831)233-94-53 (Екатерина Гундарина).

Помочь одиноким пожилым людям можно и в режиме онлайн, отправив деньги в фонд "Территория добра" через платформу "800 добрый дел" по ссылке.

Место проведения фестиваля - деревня Малая Ельня Кстовского района, зона домов 39-51, 42-52.

Начало работы ярмарки-продажи в 16:00, официальное открытие фестиваля - в 17:30.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстовский район Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph