Нижегородцы в ночь с 12 на 13 августа смогут наблюдать метеорный поток Персеиды Общество

Фото: Нижегородский планетарий

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы в ночь с 12 на 13 августа смогут наблюдать метеорный поток Персеиды. Об этом сообщили в Нижегородском планетарии им. Гречко.

Согласно информации, активность потока будет расти в течение ночи и для Нижнего Новгорода достигнет максимума на рассвете, однако метеоры не будут видны на предрассветном небе. Поэтому нижегородцам рекомендует начинать наблюдения в 23:00.



Скорость входа метеоров потока Персеиды в земную атмосферу относительно велика - 60 км/с. Также Персеиды порождают большое количество болидов, которые отличаются от обычных метеоров блеском, превосходящим блеск самых ярких звёзд и планет. При явлении болида обычно различим отдельно ударник и тянущийся за ним хвост. Визуально болид движется заметно медленнее метеора, поэтому его гораздо проще заметить на небе.



Как рассказали специалисты планетария, мощность метеорного потока Персеиды меняется год от года. В 1990-е годы фиксировались максимумы с мощностью до 500 метеоров в час. Последняя вспышка активности была в 2016 году, когда в пике наблюдалось до 200 метеоров в час. На 2022 год есть предсказание кратковременного увеличения активности потока в 1:00 ночи, связанного с прохождением Земли через древний филамент хвоста родительской кометы Свифта-Туттля. Древние выбросы кометных хвостов - филаменты - могут давать вспышки болидной активности.

Ранее сообщалось, что реконструкция нижегородского планетария начнется в 2022 году.