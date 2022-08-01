Участок улицы Ванеева в Нижнем Новгороде перекроют до 15 августа Общество

Фото: ЦОДД

Участок улицы Ванеева в Нижнем Новгороде перекроют до 15 августа. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ограничения на участке напротив дома №169 в связи с ремонтом инженерных сетей продлятся с 20:00 12 августа до 6:00 15 августа.

Объезд будет организован по местному проезду улицы Ванеева.

Как подчеркнули в департаменте, нельзя будет проехать по объездной дороге напрямую со стороны улицы Бекетова в сторону площади Свободы: на пересечении с улицей Надежды Сусловой необходимо повернуть направо и развернуться на круговом движении на пересечении улиц Генерала Ивлиева и Надежды Сусловой.

Также водителям рекомендуется объезжать закрытый участок по улице Бекетова и проспекту Гагарина, либо по улицам Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева и улице Надежды Сусловой.

Напомним, что часть площади Минина и Пожарского перекроют с 10 августа из-за монтажа сцены ко Дню города.