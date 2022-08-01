Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Прогноз погоды на август
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 10 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
10 августа 2022 19:27  [59] Глеб Никитин публично отчитал подрядчика за "дерьмово качество" строительства домов в Тоншаеве
10 августа 2022 19:09  [78] Участок улицы Ванеева в Нижнем Новгороде перекроют до 15 августа
10 августа 2022 19:00  [84] Холодную воду отключат в Нивинках и Ольгине 11 августа
10 августа 2022 18:35  [92] Детский сад на 140 мест открыли в селе Каменки Богородского района
10 августа 2022 18:19  [107] Нижегородцы в ночь с 12 на 13 августа смогут наблюдать метеорный поток Персеиды
10 августа 2022 18:07  [107] Около 10 км газопроводов построят в деревне Кирилловка Арзамасского района по программе догазификации
10 августа 2022 17:49  [100] Фестиваль народных талантов "Artельня" пройдёт в деревне Малая Ельня 29 августа
10 августа 2022 17:30  [136] Захоронение XVII века обнаружили во время археологических раскопок в Нижегородском кремле
10 августа 2022 17:08  [124] Около 30 тысяч человек планируют поступить в нижегородские вузы в 2022 году
10 августа 2022 16:44  [120] Почти 250 животных из нижегородского фонда "Сострадание" обрели хозяев в 2022 году
Общество

Участок улицы Ванеева в Нижнем Новгороде перекроют до 15 августа

10 августа 2022 19:09  [78] Общество

Фото: ЦОДД

Участок улицы Ванеева в Нижнем Новгороде перекроют до 15 августа. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ограничения на участке напротив дома №169 в связи с ремонтом инженерных сетей продлятся с 20:00 12 августа до 6:00 15 августа.

Объезд будет организован по местному проезду улицы Ванеева.

Как подчеркнули в департаменте, нельзя будет проехать по объездной дороге напрямую со стороны улицы Бекетова в сторону площади Свободы: на пересечении с улицей Надежды Сусловой необходимо повернуть направо и развернуться на круговом движении на пересечении  улиц Генерала Ивлиева и Надежды Сусловой.  

Также водителям рекомендуется объезжать закрытый участок по улице Бекетова и проспекту Гагарина, либо по улицам Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева и улице Надежды Сусловой.

Напомним, что часть площади Минина и Пожарского перекроют с 10 августа из-за монтажа сцены ко Дню города.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph