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Общество

Часть площади Минина и Пожарского перекроют с 10 августа из-за монтажа сцены ко Дню города

10 августа 2022 10:15  [65] Общество

Фото: ЦОДД

Часть площади Минина и Пожарского перекроют с 10 августа из-за монтажа сцены ко Дню города. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, 20 августа на площади Минина и Пожарского пройдет шоу "Нижний Новгород 8.01". Участие в нем примут более 300 нижегородских артистов. Также будет задействовано более 30 экранов и лазеров, более 100 костюмов и 8 световых кубов.

Согласно информации, в связи с монтажом сцены с 00:01 10 августа до 23:59 26 августа ограничено движение транспорта на участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина, а также по Георгиевскому съезду.

Как добавили в департаменте, объезд будет организован по прилегающим улицам.

Ранее была опубликована программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

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Теги:
движение
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