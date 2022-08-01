Холодную воду отключат в Нивинках и Ольгине 11 августа

Ольгино и Новинки отключат от холодного водоснабжения 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского водоканала.
Согласно информации, 11 августа будут проводиться работы на 500-миллиметровом трубопроводе по адресу: деревня Ольгино, в районе дома №63. Как уточнили в организации, работы необходимы для увеличения надёжности функционирования системы водоснабжения на данной территории.
В связи с этим с 10:00 до 17:00 может потребоваться отключение холодного водоснабжения в жилых домах и административных зданиях в Ольгине, Новинках, Кусаковке, Ближнем Борисове и Дружном.
Нижегородский водоканал рекомендует жителям вечером 10 августа запастись холодной воды на указанный период отключения.
Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения по заявкам от жителей.
Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.
Полный список отключений размещён на сайте Нижегородского водоканала по ссылке.
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