Холодную воду отключат в Нивинках и Ольгине 11 августа Общество

Ольгино и Новинки отключат от холодного водоснабжения 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского водоканала.



Согласно информации, 11 августа будут проводиться работы на 500-миллиметровом трубопроводе по адресу: деревня Ольгино, в районе дома №63. Как уточнили в организации, работы необходимы для увеличения надёжности функционирования системы водоснабжения на данной территории.

В связи с этим с 10:00 до 17:00 может потребоваться отключение холодного водоснабжения в жилых домах и административных зданиях в Ольгине, Новинках, Кусаковке, Ближнем Борисове и Дружном.

Нижегородский водоканал рекомендует жителям вечером 10 августа запастись холодной воды на указанный период отключения.

Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения по заявкам от жителей.

Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.

Полный список отключений размещён на сайте Нижегородского водоканала по ссылке.