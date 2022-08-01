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Общество

Глеб Никитин публично отчитал подрядчика за "дерьмово качество" строительства домов в Тоншаеве

10 августа 2022 19:27  [59] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил качество домов, построенных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Тоншаеве. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, местная жительница рассказала губернатору, что должна была вместе со своей семьей переехать в новый дом, однако в новых условиях, по ее словам, жить невозможно: от тонких стен отслаиваются обои, на них проступает плесень.

"Снаружи - красиво, внутри - "карточный домик", - подтвердил Глеб Никитин.

По результатам проверки губернатор был крайне недоволен качеством принятых объектов и поручил строительному блоку провести ревизию таких домов во всех районах.

"Вы сами-то где живёте? В этом доме? У вас такие же стены за 68 тысяч за метр квадратный? Сколько должно такое жилье стоить?" - возмутился глава области, обращаясь к представителю застройщика, и объективно назвал качество выполненной работы "дерьмовым". 

"Такие объекты принимать нельзя, они должны быть доработаны, недостатки необходимо устранить", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее Глеб Никитин поручил приобрести новое здание для детской поликлиники в Тоншаеве.

Видео: Telegram-канал "ВОВК"
 

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Теги:
Глеб Никитин Жилье Тоншаево
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