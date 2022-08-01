Глеб Никитин поручил приобрести новое здание для детской поликлиники в Тоншаеве Общество

Фото Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород"

Детское отделение поликлиники центральной районной больницы Тоншаева переедет в новое здание. Об этом стало известно по итогам визита Глеба Никитина в Тоншаевский район Нижегородской области.

Глава региона осмотрел помещения местной ЦРБ. В настоящее время здесь ведется одновременный прием как взрослых, так и детей. Губернатор назвал это недопустимой ситуацией.

"Это, конечно, недопустимо, что детская поликлиника ютится в двух невнятных комнатках на втором этаже взрослой поликлиники. Я принял решение поддержать приобретение нового здания для нее. По сути, мы создадим в Тоншаеве новый объект здравоохранения – отдельно стоящую детскую поликлинику. Думаю, что этого здания будет достаточно, чтобы разместить в нем еще и дополнительные подразделения поликлинического комплекса", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области дал поручение профильным министерствам проработать вопрос о приобретении здания для детской поликлиники.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин посетил Дом культуры в Тоншаеве и пообещал помощь с транспортом.