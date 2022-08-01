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Политика

Депутаты ЗСНО посетили Саров

11 августа 2022 09:35  [106] Политика
Фото пресс-служба администрации города

Фото пресс-служба администрации города

НИА "Нижний Новгород"

Выездное совещание комитета Законодательного Собрания по экономике состоялось в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарова.

Делегацию Заксобрания региона возглавили заместитель председателя ЗСНО Ольга Щетинина и председатель профильного комитета Игорь Норенков

Представители администрации города, городской думы, ядерного центра вместе с депутатами нижегородского Заксобрания обсудили вопросы социально-экономического развития Сарова, а также перспективы развития Национального центра физики и математики.

"Саров – уникальный пример взаимодействия федеральных и региональных органов власти и крупного предприятия. Это хорошая коллаборация усилий, направленная на улучшение качества жизни людей. Однако, перед Саровом стоит огромная задача, связанная с национальным центром физики и математики. Для того, чтобы здесь все развивалось, чтобы преемственность научная продолжалась, сюда необходимо привлечение лучших умов, а для этого нужны суперсовременные условия. Мы понимаем, что молодежь очень требовательная и для того, чтобы соответствовать их условиям - необходимы усилия власти всех уровней. Мы готовы помогать Сарову, взаимодействовать" - отметила Ольга Щетинина.
 
Председатель городской думы Антон Ульянов представил региональным парламентариям проект "Большой Саров". После рабочего визита для депутатов ЗСНО организовали экскурсии в музей ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ и на территории Свято-Успенского мужского монастыря.

Ранее сообщалось, что посол Боснии и Герцоговины в РФ посетил Законодательное собрание Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание Саров
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