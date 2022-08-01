Посол Боснии и Герцоговины в РФ посетил Законодательное собрание Нижегородской области Политика

Фото пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Делегация Республики Сербской во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджией посетила Законодательное собрание Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО

Делегацию встретил заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов. Во время беседы с гостями Заксобрания он подчеркнул, что сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах между Нижегородской областью и Боснией и Герцеговиной, включая Республику Сербскую, уже на протяжении нескольких лет успешно развивается.

Двусторонний товарооборот в 2021 году составил 4,2 млн долл. Регион поставляет в Боснию и Герцеговину средства наземного транспорта, химические продукты, котлы, оборудование, механические устройства и другие товары.

В прошлом году городами-побратимами стали Нижний Новгород и Баня-Лука, административный центр Республики Сербской. Нижегородская область – первый регион России, где открылся офис почетного консула Боснии и Герцеговины. Однако до настоящего времени на уровне законодательной власти опыта сотрудничества не было.

"Евгений Люлин, еще будучи Вице-губернатором Нижегородской области, в 2018 году подписал Соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областью и Республикой Сербской, теперь же мы решили продолжить это взаимодействие в новом направлении. Региональный парламент придает особое значение установлению и развитию эффективного сотрудничества с законодательными органами государственной власти субъектов иностранных государств, в частности, Республики Сербской. Это и обмен успешными законодательными практиками, и содействие интенсификации внешнеэкономического взаимодействия", - сказал Дмитрий Краснов.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджией