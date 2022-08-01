Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения трупа мужчины в багажнике автомобиля в Чкаловском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения трупа мужчины в багажнике автомобиля в Чкаловском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 9 августа на улице Полевая в селе Пуреха в багажнике автомобиля Toyota обнаружено тело 34-летнего хозяина машины. Следователи при осмотре тела не обнаружили травм криминального характера. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что драка с применением бензопилы произошла в Городецком районе.