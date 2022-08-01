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Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения трупа мужчины в багажнике автомобиля в Чкаловском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, 9 августа на улице Полевая в селе Пуреха в багажнике автомобиля Toyota обнаружено тело 34-летнего хозяина машины. Следователи при осмотре тела не обнаружили травм криминального характера. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту возбуждено уголовное дело статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что драка с применением бензопилы произошла в Городецком районе.
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