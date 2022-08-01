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Происшествия

Драка с применением бензопилы произошла в Городецком районе

10 августа 2022 14:24  [201] Происшествия

Фото: Росгвардия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В посёлке Буревестник Городецкого района сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который бензопилой нанёс телесные повреждения местному жителю.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, находившимся на маршруте патрулирования росгвардейцам поступило сообщение, что в одном из пансионатов сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что здесь произошёл конфликт между двумя мужчинами. Причём во время драки один из них несколько раз ударил своего оппонента палкой. Обороняясь, тот бензопилой нанёс резаную рану груди своему обидчику и ретировался.

Сотрудникам Росгвардии также пришлось урезонивать подключившуюся к конфликту толпу местных граждан, которые криками выражали угрозы расправы.

Обследовав территорию, росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину с бензопилой, который, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии оказали всем нуждавшимся первую доврачебную помощь, а пострадавшего гражданина доставили в центральную районную больницу.

Задержанного передали полицейским для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что 19-летний житель Кулебак убил свою девушку из-за ревности.

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Теги:
Городецкий район Росгвардия
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