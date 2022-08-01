Дефляция в Нижегородской области фиксируется уже третий месяц подряд Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дефляция в Нижегородской области фиксируется уже третий месяц подряд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, в регионе в июле потребительские цены снизились на 0,62% в сравнении с показателями июня. В среднем по России цены снизились на 0,39%.

Больше всего подешевела плодоовощная продукция - на 18% в месяц. В целом цены на продовольственные товары снизились на 2,3%, непродовольственные - на 0,4%.

Рост цент отмечается только в категории услуг, которые подорожали на 1,5%.

Лидерами по снижению стоимости в июле стали:

- капуста белокочанная – на 43%;

- картофель – на 36,7%;

- огурцы и помидоры – почти на 21%;

- сахар – на 13,9%;

- фрукты и цитрусовые – на 13,5%;

- яйца куриные – на 9,3%;

- куры – на 5,7%.

В целом с начала года сводный индекс потребительских цен в Нижегородской области составил 110,5% к декабрю прошлого года, что несколько ниже, чем в среднем по Российской Федерации (111%).

Ранее Центробанк России заявил, что по данным на 15 июля инфляция снизилась до 15,5%.