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Дефляция в Нижегородской области фиксируется уже третий месяц подряд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.
Согласно информации, в регионе в июле потребительские цены снизились на 0,62% в сравнении с показателями июня. В среднем по России цены снизились на 0,39%.
Больше всего подешевела плодоовощная продукция - на 18% в месяц. В целом цены на продовольственные товары снизились на 2,3%, непродовольственные - на 0,4%.
Рост цент отмечается только в категории услуг, которые подорожали на 1,5%.
Лидерами по снижению стоимости в июле стали:
- капуста белокочанная – на 43%;
- картофель – на 36,7%;
- огурцы и помидоры – почти на 21%;
- сахар – на 13,9%;
- фрукты и цитрусовые – на 13,5%;
- яйца куриные – на 9,3%;
- куры – на 5,7%.
В целом с начала года сводный индекс потребительских цен в Нижегородской области составил 110,5% к декабрю прошлого года, что несколько ниже, чем в среднем по Российской Федерации (111%).
Ранее Центробанк России заявил, что по данным на 15 июля инфляция снизилась до 15,5%.
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