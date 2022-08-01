Полиция задержала подозреваемого в убийстве пенсионерки в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полиция задержала подозреваемого в убийстве пенсионерки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 9 августа в полицию обратился сын 72-летней женщины, который сообщил, что его мать в период с 7 до 8 августа ушла из дома на улице Есенина и пропала.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий определили круг общения женщины и ее наиболее вероятные маршруты следования. При общении с 62-летним знакомым пенсионерки правоохранитель отметил нервное поведение мужчины и характерный запах в квартире.

На место были вызваны следователи СК, которые во время осмотра жилища соседа пенсионерки обнаружили тело пропавшей внутри дивана со следами телесных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Как рассказал задержанный, в ночь с 7 на 8 августа он распивал с убитой алкоголь. Между ними разгорелся спор, в ходе которого мужчина нанес пенсионерке смертельный удар молотком. Затем подозреваемый спрятал тело убитой в диван и намеревался от него избавиться.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту обнаружения трупа мужчины в багажнике автомобиля в Чкаловском районе.