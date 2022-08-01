Участок дороги "Линда-Городец-Заволжье" в Нижегородской области отремонтирован по программе БКД Общество

Фото пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Завершен ремонт участка дороги "Линда – Городец – Заволжье" общей протяженностью около 8 км. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД НО).

Согласно информации, данная трасса соединяет Городецкий и Борский районы, ее общая протяженность почти 49 км.

Как подчеркнули в ГУАД, в 2023 году вся дорога будет полностью приведена в нормативное состояние

Стоимость ремонта в 2022 году составила 120 млн рублей. Всего в Городецком районе в этом году по нацпроекту будет отремонтировано 49 км дорог, что почти в 1,8 раза больше, чем в 2021 году. На эти цели выделено 670 млн рублей.

В приемке работ текущего года приняли участие народные контролеры – представители ОНФ. В ходе ремонтной кампании они следят за качеством работ, а также принимают от жителей обращения – в первую очередь о тех участках, где требуется восстановление по гарантии.

"Если вы видите, что недавно отремонтированная дорога пришла в негодность, обращайтесь к народным контролерам. Мы найдем тех, кто за эту дорогу отвечает, и проконтролируем, чтобы дефекты были устранены", - сказал модератор нижегородской тематической площадки "Безопасные качественные дороги" Общероссийского народного фронта Сергей Кузин.

Ранее сообщалось, что ремонт городских дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Дзержинске выполнен на 60%.