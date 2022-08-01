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Общество

Расписание электричек на ГЖД изменится по техническим причинам с 13 по до 24 августа

11 августа 2022 12:32  [127] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Расписание электричек на Горьковской железной дороге изменится с 13 по 24 августа. Как сообщили с пресс-службе компании, изменения связаны с модернизацией инфраструктуры на разъезде 408 км в Арзамасе.

Согласно информации, в указанный период железнодорожники проведут плановые работы по капитальному ремонту 1 пути разъезда 408 км. В течение этого времени планируется отремонтировать порядка 2 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решётки и бесстыкового пути.

В пресс-службе ГЖД также рассказали, что движение поездов будет организовано по соседним путям.

В связи с этим с 13 по 24 августа будет скорректировано расписание пригородных поездов сообщением:

- ст. Нижний Новгород – Арзамас-2,
- Нижний Новгород – Суроватиха,
- Нижний Новгород – Окская,
- пр. Гагарина – Суроватиха,
- Кустовая – Суроватиха,
- Арзамас-2 – Пильна,
- Арзамас-2 – Сергач,
- Арзамас-2 – Муром,
- Муром – Вековка.

В частности, некоторые электрички будут временно выведены из графика, а у других изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить:

- по телефону 8 (800) 775-00-00;
- в справочной службе на ж/д вокзалах;
- в пригородных билетных кассах;
- на сайте РЖД;
- на сайте ВВППК.

Напомним, электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать с 4 августа. Электропоезда будут ежедневно отправляться из Казани в 05:10 и прибывать в Нижний Новгород в 11:30. В обратном направлении отправление - в 16:08, прибытие в столицу Татарстана - в 22:28.

Кроме того, скоростной поезд "Ласточка" сообщением Нижний Новгород-Киров ежедневно курсирует с 1 июля.

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Теги:
ГЖД Железная дорога электрички
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