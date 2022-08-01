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Сухой фонтан и качели планируют установить в сквере перед кинотеатром "Канавинский" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Канавинского района.
Согласно информации, жителям Канавинского района была представлена концепция благоустройства, при формировании которой учитывались архитектурно-ландшафтные особенности территории и пожелания жителей, высказанные в ходе первых общественных обсуждений.
Как рассказала специалист МБУ "Нижегородгражданпроект" Анна Бережная, в сквере планируется установить сухой фонтан и малые архитектурные формы. Также будут установлены качели, парапетные скамьи и лавочки. Кроме того, будут высажены деревья и кустарники.
По словам главы администрации Канавинского района Олега Алешина, разработчики смогли сохранить транзитность площадки, а также постарались сделать ее максимально зеленой и комфортной для нижегородцев.
Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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