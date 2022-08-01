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Бизнес

Компания "ТНС энерго НН" назвала топ-5 самых популярных бесплатных онлайн-сервисов

11 августа 2022 13:20  [75] Бизнес

Сегодня электронные услуги стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Нижегородцы уже привыкли решать многие бытовые вопросы онлайн, включая и те, которые касаются энергоснабжения. Например, передать показания и получить консультацию специалиста можно как по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233 – 09 – 70, так и на сайте nn.tns-e.ru с любого электронного устройства.

"ТНС энерго НН" собрал топ-5 наиболее востребованных сервисов, которыми уже пользуются тысячи нижегородцев.

1. Передать показания и оплатить счета – быстро и просто, без регистрации, прямо на главной странице сайта. Более 600 тысяч клиентов компании ежемесячно используют электронный сервис передачи данных счетчика.

2. Электронная квитанция – аналог бумажной квитанции, который приходит на электронную почту. Более 300 тысяч клиентов "ТНС энерго НН" на сегодняшний день выбирают безбумажный, экологичный вариант выставления счетов.

3. Личный кабинет – это актуальные данные по лицевому счету: история переданных показаний и прошедших оплат, архив выставленных квитанций и ответов на обращения, информация по тарифу и много другое. Почти 290 тысяч клиентов "ТНС энерго НН" пользуются личным кабинетом.

4. Обращение в компанию. Для того, чтобы получить консультацию специалиста компании и направить копии документов или справок, не нужно посещать офис. Достаточно написать обращение на сайте. Ежемесячно сотрудники компании отвечают более чем на 7 тысяч электронных обращений клиентов.

5. Мобильное приложение. Имея под рукой смартфон или планшет, можно в любом месте и в любое время получить информацию, а также совершать операции по своему лицевому счету. Приложение "ТНС энерго" скачали более 340 тысяч клиентов, высоко оценив его функционал: рейтинг приложения на основе отзывов – 4,6/5. Мобильное приложение доступно как для пользователей смартфонов с операционной системой Android, так и для пользователей устройств с операционной системой IOS.

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Теги:
ТНС Энерго
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