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Бизнес

Молодых и социальных предпринимателей Нижегородской области приглашают к участию в грантовом конкурсе

11 августа 2022 14:31  [90] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские молодые предприниматели в возрасте от 18 до 25 лет, а также социальные предприятия с 15 августа могут подать заявку на участие грантовом конкурсе. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что конкурс проводится в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Замгубернатора Андрей Саносян рассказал, что для социального бизнеса эта мера дополнительной поддержки действует уже второй год подряд, а вот молодые предприниматели смогут получить её впервые.

"Социальный бизнес – это в целом не та сфера, где стоят задачи по извлечению большой прибыли, а у молодёжи часто есть отличные идеи и энергия для их воплощения, но нет финансовой базы. Мы заинтересованы в том, чтобы такой бизнес развивался, расширяясь и улучшая качество жизни в регионе", - подчеркнул Андрей Саносян.

Максимальная сумма гранта составляет 500 тысяч рублей. Для участия в конкурсе необходимо выполнение двух условий: софинансирование проекта в размере не менее 25%, а также прохождение обучающей программы "Основы предпринимательской деятельности". Во время обучения участники составят бизнес-план своего проекта и подготовятся к презентации его перед жюри.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 15 августа по 15 сентября 2022 года. Участниками конкурса могут стать компании, созданные предпринимателями до 25 лет, и социальные предприятия, вошедшие в единый реестр субъектов МСП в период с 10 июля по 10 декабря 2022 года.

Заявки принимаются по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 116 - с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Подробности по телефонам: 435-16-64, 435-16-68 и на сайте нижегородского Минпрома.

Ранее сообщалось, что Росмолодёжь открыла приём заявок на второй сезон конкурса грантов. Для участия необходимо создать проектную инициативу в одной из 15 номинаций: от экологии до популяризации ЗОЖ или развития туристической привлекательности региона. Победители могут получить на реализацию своего проекта 1 млн рублей.

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Теги:
Гранты Конкурсы МСП
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