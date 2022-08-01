Четыре дворовые территории благоустроят в Выксе в 2022 году по программе ФКГС

Фото пресс-служба администрации Выксы
НИА "Нижний Новгород"
Четыре дворовые территории планируется благоустроить в Выксе Нижегородской области в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в администрации Выксы.
По информации мэрии, работы в микрорайоне Гоголя уже начались, скоро стартует благоустройство в микрорайоне Жуковского и на улице Попова. Общая стоимость работ составит около 14 млн рублей.
"Главная заслуга в получении финансирования для реализации проектов по обновлению дворов принадлежит самим жителям и управляющей компании их домов. Они проголосовали за благоустройство, согласовали проект и сыграли решающую роль во включении своего двора в программу благоустройства", - сказал заместитель главы администрации Выксы Дмитрий Орлов.
Ранее сообщалось, что в городском округе Дзержинска до конца года запланировано благоустройство 36 дворов по программе "Формирование комфортной городской среды".
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