Бесплатные лекции для родителей пройдут в августе в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бесплатные лекции для родителей пройдут в августе в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, проект "ЛекториУМ – делаем родителей талантливыми" подготовлен центром развития талантов "Вега". Лекции будут проходить по субботам с 15:00 до 16:00 в детском центре парка "Швейцария".

С помощью проекта неравнодушные родители, бабушки и дедушки смогут узнать от экспертов информацию о развитии и образовании своих детей и внуков.

Так, 13 августа психолог-консультант Валерия Катунова проведет встречу "Маленький монстр" и расскажет о том, что нужно знать о детской злости и агрессии. 20 августа кандидат психологических наук Мария Халак проведет беседу "Операция — адаптация или первый раз в детский сад", а 27 августа шеф-повар Александр Голышев и семейный психотерапевт, кандидат психологических наук Нина Казанская организуют "Вкусный и весёлый семейный тимбилдинг" и расскажут, почему так важно готовить с детьми.

Вход на мероприятия свободный. Дополнительную информацию можно найти по ссылке.

Ранее сообщалось, что профессиональные тренеры проведут бесплатные тренировки в парках и на спортивных площадках Нижнего Новгорода.