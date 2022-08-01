Фото:
Бесплатные лекции для родителей пройдут в августе в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, проект "ЛекториУМ – делаем родителей талантливыми" подготовлен центром развития талантов "Вега". Лекции будут проходить по субботам с 15:00 до 16:00 в детском центре парка "Швейцария".
С помощью проекта неравнодушные родители, бабушки и дедушки смогут узнать от экспертов информацию о развитии и образовании своих детей и внуков.Так, 13 августа психолог-консультант Валерия Катунова проведет встречу "Маленький монстр" и расскажет о том, что нужно знать о детской злости и агрессии. 20 августа кандидат психологических наук Мария Халак проведет беседу "Операция — адаптация или первый раз в детский сад", а 27 августа шеф-повар Александр Голышев и семейный психотерапевт, кандидат психологических наук Нина Казанская организуют "Вкусный и весёлый семейный тимбилдинг" и расскажут, почему так важно готовить с детьми.
Вход на мероприятия свободный. Дополнительную информацию можно найти по ссылке.
Ранее сообщалось, что профессиональные тренеры проведут бесплатные тренировки в парках и на спортивных площадках Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+