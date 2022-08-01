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Спорт

Профессиональные тренеры проведут бесплатные тренировки в парках и на спортивных площадках Нижнего Новгорода

08 августа 2022 15:26  [42] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Профессиональные тренеры проведут бесплатные тренировки в парках и на спортивных площадках Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, тренировки пройдут в рамках проекта "Спорт в каждый двор".

Как рассказал Юрий Шалабаев, на данный момент тренировки проходят только в четырех районах, но в ближайшее время к проекту присоединятся и остальные районы.

Для участия в тренировках необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Адреса площадок:

Автозаводский район:

- пр.Бусыгина, 9 (10 августа - 18:30, 13 августа - 09:00);

- Второе парковое озеро, Земснаряд (8, 11, 12 августа - 18:30).

Канавинский район:

- ул.Акимова, 47 (8,10 августа - 18:30, 13 августа - 09:00).

Ленинский район:

- парк "Дубки" (9,10,12 августа - 18:30, 13 августа - 09:00).

Сормовский район:

- парк "Светлоярский" (8-11 августа - 18:30, 13 августа - 09:00);

- бульвар Юбилейный, 30 (8-9 августа - 18:30).

Ранее сообщалось, что бесплатные тренировки по бегу будут проходить на набережной Нижнего Новгорода в августе.

Напомним, что 13 августа состоится традиционный забег по Чкаловской лестнице и спортивные соревнования ко Дню физкультурника.

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Теги:
Парки Спорт
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