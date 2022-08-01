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Профессиональные тренеры проведут бесплатные тренировки в парках и на спортивных площадках Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, тренировки пройдут в рамках проекта "Спорт в каждый двор".
Как рассказал Юрий Шалабаев, на данный момент тренировки проходят только в четырех районах, но в ближайшее время к проекту присоединятся и остальные районы.
Для участия в тренировках необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Адреса площадок:
Автозаводский район:
- пр.Бусыгина, 9 (10 августа - 18:30, 13 августа - 09:00);
- Второе парковое озеро, Земснаряд (8, 11, 12 августа - 18:30).
Канавинский район:
- ул.Акимова, 47 (8,10 августа - 18:30, 13 августа - 09:00).
Ленинский район:
- парк "Дубки" (9,10,12 августа - 18:30, 13 августа - 09:00).
Сормовский район:
- парк "Светлоярский" (8-11 августа - 18:30, 13 августа - 09:00);
- бульвар Юбилейный, 30 (8-9 августа - 18:30).
Ранее сообщалось, что бесплатные тренировки по бегу будут проходить на набережной Нижнего Новгорода в августе.
Напомним, что 13 августа состоится традиционный забег по Чкаловской лестнице и спортивные соревнования ко Дню физкультурника.
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