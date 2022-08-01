Регистрация участников международной акции "Диктант Победы-2022" стартовала в Нижнем Новгороде Общество

На сайте международной акции "Единой России" "Диктант Победы-2022" открылась регистрация участников. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского регионального отделения "Единой России".

В настоящее время идет активная подготовка к проведению "Диктанта Победы-2022", до которого осталось немногим более трех недель, отметил координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

"С каждым днем увеличивается число площадок акции. Напомню, что в прошлом году в рамках акции было организовано более 16,5 тысяч площадок. Интерес к "Диктанту Победы" растёт, и сегодня число площадок уже составляет более 17,5 тысяч", – подчеркнул он.

Александр Хинштейн обратил внимание на то, что многие сторонние организации выходят с инициативой по самостоятельной организации площадок проведения.

"Таким образом, создаются все условия, чтобы как можно больше желающих в этом году смогли принять участие в "Диктанте Победы", проверить свои знания по истории нашей страны, узнать какую-то новую информацию о подвигах наших предков", – резюмировал он.

Также на сайте доступна форма заявки для волонтеров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день "Диктанта Победы". Нижегородская область принимает участие в акции "Диктант Победы" с первого года ее реализации.

"Подготовка к "Диктанту Победы" в регионе идет полным ходом. Заметно, что за годы проведения, наша команда уже набралась опыта и многие процессы поставлены на поток. Времени остается совсем немного, но ни одной проблемной точки, которая может каким-то образом негативно сказаться на проведении "Диктанта Победы", я не вижу. Тем более, нет тех ограничений, которые мы вынуждены были соблюдать в прошлом пандемийном году. Это позволит собрать для написания "Диктанта Победы"гораздо больше участников. Многие уже интересуются, где можно будет принять участие. Площадки в Нижегородской области уже определены, в скором времени они появятся в публичном пространстве. Места хватит всем желающим. Думаю, что интерес к "Диктанту Победы" в этом году будет велик", - отметил депутат Государственной Думы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов.

Напомним, международная акция "Единой России" "Диктант Победы" состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдет при поддержке "Волонтеров Победы", Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.