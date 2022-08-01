Возобновлено автобусное сообщение между Нижним Новгородом и Ташкентом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Возобновлено международное автобусное сообщение между Нижним Новгородом и Ташкентом. Об этом сообщает пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана.

Согласно информации, 11 августа отправился первый за 2 года автобус из Ташкента в Нижний Новгород.

Напомним, что весной 2020 года сообщение были приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Ещё 18 июля министерство транспорта Узбекистана восстановило регулярное автобусное сообщение Ташкента с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском.

Стоимость поездки из столицы Узбекистана в столицу Приволжья – 953 тысячи сумов, что оставляет около 5 300 рублей. Протяженность маршрута – 3 тысячи км, а поездка займет около 40 часов.

На автобусе из Нижнего Новгорода в Ташкент можно добраться с пересадкой, например, в Казани. Напомним, что с 4 августа в столицу Татарстана ходит ежедневная электричка.