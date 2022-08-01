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Общество

Телешоу "Классная тема!" с участием учителей стартует на телеканале "Россия-1" этой осенью

11 августа 2022 19:02  [100] Общество

Этой осенью на телеканале "Россия-1" стартует новая просветительская передача - уникальное телешоу, созданное по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке компании VK и Минпросвещения РФ.

Звёздами в новом проекте станут не привычные шоумены, блогеры, певцы и танцоры, а те, кто действительно этого заслуживает, — учителя. В рамках телепроекта учителя-предметники будут проводить зрелищные и познавательные уроки для всей страны, в том числе для популярных медийных персон.

Запуск этого шоу продемонстрирует глубокое уважение к учителю и позволит повысить его статуса в российском обществе.

Как рассказали организаторы, в этом году участие в шоу примут учителя по семи предметам - математике, химии, биологии, географии, истории, физике, русскому языку и литературе.

"Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу – отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям. Нашим учителям есть, чем поделиться и что рассказать", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Заявки на участие в программе на федеральном канале подали сильнейшие педагоги из разных регионов России, для которых важны задачи в том числе по воспитанию детей и по продвижению престижа профессии.

Уже этой осенью самые талантливые, неординарные и удивительные учителя России встретятся на шоу "Классная тема!". Семь финалистов покажут всей стране, как они проводят свои уроки.

Александра Игошина, педагог по русскому языку и литературе Нижегородского медицинского колледжа, а по совместительству блогер, уверена, что шоу "Классная тема" поможет учителям влюбить каждого в свой предмет.

"Я думаю, что это шоу - прекрасная возможность показать нашу профессию, раскрыть таланты для всей России. Много учителей из глубинки, которых мы не знаем, имеют возможность показать свои уроки и поделиться опытом. После такого шоу профессия учителя точно повысит свой статус. Ученики будут гордиться своими наставниками, да и для самих педагогов это хороший стимул подготовить увлекательные материалы. Представляете глаза ребёнка, когда он узнает на экране своего педагога? Ему будет интереснее ходить на занятия, он будет уважать своего учителя. Это прекрасная идея, ведь звёздами станут не певцы, а настоящие труженики страны".

Ознакомиться с подробностями и узнать побольше об участниках можно в сообществе проекта в соцсети "Вконтакте".

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Теги:
Образование Телевидение Учитель
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