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Экономика

Т Плюс реконструирует водоподготовительные установки Дзержинской ТЭЦ

12 августа 2022 10:15  [95] Экономика

На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" произведена заливка фундаментов под новое оборудование водоподготовительных установок и склада приема и хранения реагентов.

В рамках проекта стоимостью порядка 230 млн рублей (с НДС) в химическом цехе станции взамен морально устаревших прямоточных смонтируют три технологические цепочки противоточных двухкамерных ионообменных фильтров производительностью 70 т/ч каждая. Также с использованием передовых технологий будут реконструированы установка конденсатоочистки и механические фильтры. Все технологические процессы водоподготовки будут автоматизированы.

"Реализация проекта позволит существенно сократить расход реагентов на выработку химобессоленной воды, снизить пароводяные потери ТЭЦ, оснастить оборудование современными контрольно-измерительными приборами и автоматикой. Техническое перевооружение водоподготовительных установок сделает станцию еще более надежной, эффективной и экологичной", – отметил технический директор – главный инженер Дзержинской ТЭЦ Дмитрий Чернядьев.

"Т Плюс"

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энерго- и теплоснабжение в 16 регионах России. Услугами компании пользуются более 14 млн человек, 228 тыс. договоров заключено с различными организациями. Под управлением Группы "Т Плюс" находится 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 19 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 52 тыс. Гкал/ч.

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.

Дзержинская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1961 году. Установленная электрическая мощность станции – 565 МВт, установленная тепловая мощность – 1334 Гкал/ч.

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Теги:
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