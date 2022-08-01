Центробанк в первом полугодии 2022 года в Нижегородской области выявил 12 нелегальных финансовых компаний Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центробанк в первом полугодии 2022 года в Нижегородской области выявил 12 нелегальных финансовых компаний. Об этом сообщили в Волго-Вятском главном управлении ЦБ РФ.

Согласно информации, в регионе было выявлено 10 "черных кредиторов", одна финансовая пирамида и один нелегальный профессиональный участник на рынке ценных бумаг.

Как рассказали в банке, "черные кредиторы" в основном работали под видом комиссионных магазинов, но фактически оказывали услуги ломбарда. Клиентам предлагался займ под залог имущества, которое кредитор может продать, поскольку юридически оно не является залогом.

Все нелегальные организации были внесены в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Также информация о них предоставлена правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что десять незаконных нестационарных торговых объектов снесли в Канавинском районе в 2022 году.