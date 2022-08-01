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Общество

Комплексная замена тепловых сетей в районе площади Советской завершится в сентябре

12 августа 2022 11:48  [98] Общество
Фото пресс-службы компании

Фото пресс-службы компании

АО "Теплоэнерго" завершило один из основных этапов работ в рамках комплексной замены участков тепловых сетей в районе площади Советской – перекладку трубопроводов непосредственно под самой площадью.  Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, в настоящее время работы на объекте продолжаются. Так как часть теплотрассы проходит под дорожным полотном, пересекая улицу Ванеева, замена сетей под проезжей частью потребует перекрытия движения транспорта. Оно запланировано на период меньшей нагрузки – с 20:00 пятницы, 12 августа до 06:00 понедельника, 15 августа. Для этого этапа замены магистрали  предусмотрен почасовой график работ и круглосуточный контроль специалистов технического надзора.

Департамент транспорта городской администрации разработал на эти дни схему временной организации дорожного движения. Она доступна на самом популярном среди нижегородских автомобилистов ресурсе – сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Всего в рамках комплексных работ по замене тепловых сетей в районе пл. Советская будет переложено 400м магистральных трубопроводов диаметром 500мм от тепловой камеры у дома №1 по пл. Советская до тепловой камеры у д. №90 по ул. Ванеева. Чтобы минимизировать ограничения движения, но при этом выполнить все необходимые работы с надлежащим качеством, все работы на объекте разбиты на этапы. В настоящее время полностью выполнена замена теплотрассы под площадью Советской и замена участков сетей под ул. Васюнина.

Работы производятся в условиях плотной городской застройки с наличием большого количества смежных коммуникаций. Большая часть теплотрассы пролегает в проезжих частях с плотным движением автомобилей, наличием контактных троллейбусных сетей, опор наружного освещения и светофоров.

Кроме непосредственно замены трубопроводов, выполняется замена лотков, переустройство пяти тепловых камер, устройство неподвижной железобетонной опоры; монтаж сальниковых компенсаторов диаметром 500 мм в тепловой камере, устройство направляющих опор под сальниковые компенсаторы, монтаж футляров диаметром 700мм под проезжей частью ул. Ванеева.

Полностью работы по капитальному ремонту магистральных теплосетей в районе пл. Советской, включая восстановление благоустройства, будут завершены до 1 сентября 2022 года.

 

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Теги:
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