Глеб Никитин: "Я вообще категорически не приемлю крайние позиции, они всегда оказываются неправильными, неистинными" Экономика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью Telegram-каналу "16 негритят" рассказал о приоритетных направлениях работы и экономику региона.

По словам главы региона, работа губернатора в условиях турбулентного времени должна разделяться на две составляющие.

"Во-первых, это работа здесь и сейчас с реакцией на конкретные жизненные ситуации. Понятно, что губернатор не может для каждого человека сам решить все его жизненные проблемы, но мы должны быть таким своеобразным камертоном для всех, с кем мы работаем. Вторая составляющая - это работа на будущее. Работа на будущее она всегда предполагает анализ каждого твоего решения.", - сказал Глеб Никитин.

Говоря об импортозамещении, губернатор подчеркнул, что невозможно заместить все импортное оборудование.

"Я вообще категорически не приемлю крайние позиции, они всегда оказываются неправильными, неистинными. Да, для того чтобы обеспечить нашу эмоциональную безопасность и суверенитет, те продукты, которые ограничены в мировом производстве, несколькими производителями, которые монополизированы, причем монополизированы производителями из недружественных стран, действительно, такие мы проекты должны готовить и реализовывать", - рассказал Глеб Никитин.

Также глава региона рассказал, что одной из основных целей создания центра импортозамещения являлась загрузка нижегородских предприятий. Сейчас в режиме освоения предприятий находится 4,5 тысяч позиций из других регионов России.

"Но есть вторая составляющая, когда наши предприятия (и не только наши, мы открыты и делаем платформу для всех) взаимодействуют с предприятиями из других регионов, они обращаются с запросом, кто может произвести конкретный продукт. Если мы, нижегородские предприятия, не можем, то мы помогаем найти соответствующих производителей за рубежом - там, где для нас еще открыты рынки и возможности, и такие проекты тоже уже есть", - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор рассказал про ушедшие из России IT-компании. Так, в Intel работали около тысячи человек, а остальных компаниях - около 4 тысяч сотрудников. При этом все в Нижегородской области работают около 35 тысяч IT-специалистов.

"Мы понимаем, что четыре тысячи это около десяти процентов, и, наверно, это не радикальная угроза для нас, хотя по нему угроза все равно присутствует", - заключил Глеб Никитин.