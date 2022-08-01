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Спорт

Более 50 спортивных мероприятий в честь Дня физкультурника пройдут в Нижегородской области 13 августа

12 августа 2022 13:34  [80] Спорт
Фото Минспорта Нижегородской области

Фото Минспорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область в День физкультурника 13 августа проведет более 50 спортивных мероприятий и торжественных встреч с работниками спорта. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Основные мероприятия пройдут в областном центре. Кроме того, соревнования также запланированы во всех нижегородских муниципалитетах.

"Нижегородцы всегда отличались своей приверженностью спорту. Мы и сейчас гордимся достижениями наших спортсменов, а регулярные занятия физкультурой у нас в области с каждым годом становятся все популярнее. Создаются новые спортивные объекты, у жителей появляется все больше возможностей заниматься физкультурой и в ФОКах, и на уличных площадках. Такие мероприятия, как День физкультурника, сближают единомышленников, помогают привлекать к здоровому образу жизни все больше людей, в том числе юных нижегородцев", - сказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

В Дзержинске 13 августа пройдет пробная сдача нормативов ГТО в парке "Радуга", а также турнир по пляжному волейболу. На Бору запланированы соревнования по стритболу и фитнес-тренировка для всех молодежи.В Выксе состоятся чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд, блиц по шахматам. Арзамас примет спортсменов-хоккеистов, также в городе пройдут соревнования по теннису, мини-футболу.

Ранее сообщалось, что спортивные соревнования ко Дню физкультурника пройдут в Нижнем Новгороде 13 августа.

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Теги:
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