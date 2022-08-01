Городовые могут начать работать на еще трех улицах Нижнего Новгорода Общество

Фото: Ксения Самсонова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Городовые могут начать работать на еще трех улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на странице проекта в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, планируется начать патрулирование городовых на набережной Федоровского для сохранения в первозданном виде конструкций, которые были установлены там после благоустройство.

Также рассматривается вариант появление городовых на особо посещаемых улицах: Ильинской и Верхне-Волжской набережной.

Напомним, что новые городовые появились в Нижнем Новгороде в конце мая.

Они могут оказать первую медицинскую помощь, вызвать полицию, а также ответить на вопросы нижегородцев и туристов.