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Общество

Городовые могут начать работать на еще трех улицах Нижнего Новгорода

12 августа 2022 16:03  [4] Общество

Фото: Ксения Самсонова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Городовые могут начать работать на еще трех улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на странице проекта в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, планируется начать патрулирование городовых на набережной Федоровского для сохранения в первозданном виде конструкций, которые были установлены там после благоустройство.

Также рассматривается вариант появление городовых на особо посещаемых улицах: Ильинской и Верхне-Волжской набережной.

Напомним, что новые городовые появились в Нижнем Новгороде в конце мая.

Они могут оказать первую медицинскую помощь, вызвать полицию, а также ответить на вопросы нижегородцев и туристов.

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Теги:
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