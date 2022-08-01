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Городовые могут начать работать на еще трех улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на странице проекта в соцсети "Вконтакте".
Согласно информации, планируется начать патрулирование городовых на набережной Федоровского для сохранения в первозданном виде конструкций, которые были установлены там после благоустройство.
Также рассматривается вариант появление городовых на особо посещаемых улицах: Ильинской и Верхне-Волжской набережной.
Напомним, что новые городовые появились в Нижнем Новгороде в конце мая.
Они могут оказать первую медицинскую помощь, вызвать полицию, а также ответить на вопросы нижегородцев и туристов.
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