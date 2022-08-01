Более 7,2 тысяч человек в Нижегородской области пострадали от укусов клещей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 7,2 тысяч человек в Нижегородской области пострадали от укусов клещей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, по данным на 11 августа в регионе было зарегистрировано 7 260 обращений в медучреждения по поводу присасыванию клещей. Случаи были зарегистрированы в 49 районах области и во всех восьми районах Нижнего Новгорода.

Наибольше количество присасываний отмечается в Городецком (457), Борском (312) и Семеновском (325) районах. В Нижнем Новгороде: в Автозаводском (766), Советском (351) и Московском (328) районах.

Чаще всего нижегородцев кусали в селах и деревнях (47% случаев), в лесу (26%), в садах и огородах (14%), на придомовых территориях (11%), на кладбищах (1,2%) и в прочих местах (0,8%).

Также было выявлено 20 клещей с энцефалитом, 406 - с возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 36 - с возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза и 23 - с возбудителем моноцитарного эрлихиоза.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в настоящее время от клещей обработаны территории общей площадью 3777,674 га, что составляет 108,9 % от плана.

Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 7117 человек, из них 851 ребенок.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зафиксировал активизацию клещей в Нижегородской области.