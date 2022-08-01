Аналитическое кредитное рейтинговое агентство изменило прогноз для Нижнего Новгорода со "стабильного" на "позитивный" Экономика

Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода подтверждён на умеренно высоком уровне А-(RU). Кроме того, прогноз рейтинга изменён со "стабильного" на "позитивный". Такие данные приводит Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Эксперты подчеркнули, что кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен "сравнительно высокими показателями развития экономики и оптимальной гибкостью бюджетных расходов".

Как отметили в АКРА, Нижний Новгород является одним из крупнейших промышленных центров ПФО. Средняя номинальная зарплата в городе в 4 раза превышает прожиточный минимум в регионе, а безработица находится на низком уровне.

По расчётам экспертов, в 2022 году бюджет города ожидает повышения неналоговых доходов на 6%, в том числе поступлений по НДФЛ - на 6%, по налогам на совокупный доход - на 12%, по налогам на имущество - на 20% (в связи с увеличением налогооблагаемой базы).

Безвозмездные поступления в городской бюджет увеличатся до 67%, в том числе на 153% - на 18 млрд рублей - возрастут субсидии из областного бюджета.

Основная часть средств направляется строительство и благоустройство - в первую очередь, на метро. В связи с этим в текущем году ожидается рост капитальных трансфертов на 140%.

Расходы в 2022 году также возрастут почти наполовину за счёт трат на раздел "Национальная экономика", а также на сферы транспорта, ЖКХ, образования и охраны окружающей среды.

Эксперты АКРА также сообщили, что ключевыми моментами при формировании "позитивного" прогноза стали стабильность бюджетной политики Нижегородской области, а также высокий уровень баланса текущих расходов и текущих доходов, сохранение практики заключения лизинговых договоров для финансирования развития транспортной инфраструктуры, сохранение высокой доли налоговых и неналоговых доходов бюджета.

"Изменение прогноза со стабильного на позитивный подтверждает правильно выбранный вектор реализации финансово-экономической политики города", - добавили в агентстве.

Напомним, очередная корректировка бюджета Нижнего Новгорода на 2022 и плановый период 2023-2024 состоялась в июле. Согласно данным, доходная часть городского бюджета будет увеличена на 697,1 млн рублей за счёт собственных доходов и межбюджетных трансфертов. При этом расходная составляющая бюджета будет увеличена на 945,4 млн рублей.

Обновленные параметры бюджета на текущий год с учетом изменений составят: доходы – 66,494 млрд рублей, расходы – 69,278 млрд рублей, дефицит превысит 2,7 млрд рублей. Дефицит с учетом изменений составит 9,6% от собственных доходов при предельном нормативе 10%. Увеличение дефицита в сумме 248,3 млн рублей предлагается покрывать за счет коммерческих кредитов.