Нижегородский молокозавод №1 стал участником нацпроекта "Производительность труда" Экономика

Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

АО "Нижегородский молочный завод №1" стал участником национального проекта "Производительность труда".

Как сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области, внедрением бережливых технологий на предприятии традиционно займутся специалисты регионального центра компетенций (РЦК).

"За время работы на площадке специалисты проведут аудит предприятия, выявят так называемые "узкие места" - наиболее проблемные участки производства – и предложат пути решения проблем. Важно, что с каждым предприятием мы работаем индивидуально, учитывая запросы и особенности компании. Предприятия, которые уже завершили "активную" фазу проекта и увеличили свои показатели, рекомендуют вступать в нацпроект "Производительность труда" своим коллегам. Например, в АО "Молоко", входящем в холдинг "Шахунское молоко", выработка на участке розлива выросла почти на 20 процентов, а время изготовления продукции сократилось более чем на 21 процент. Теперь еще одна компания из этого холдинга присоединилась к нацпроекту, и вот уже 190 нижегородских компаний внедряют у себя бережливые технологии", - рассказал глава нижегородского минпрома Максим Черкасов.

Напомним, что Нижегородская область вошла в ТОП-5 рейтинга региональных центров компетенций РЦК), а также в топ-5 регионов-лидеров национального проекта "Производительность труда" в рейтинге Министерства экономического развития Российской Федерации.