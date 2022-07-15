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Экономика

Нижегородская область вошла топ-5 рейтинга региональных центров компетенций

22 июля 2022 18:40  [64] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область вошла в пятерку лидеров федерального рейтинга региональных центров компетенций по итогам работы в первом полугодии 2022-го. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, нижегородский РЦК стабильно входит в пятерку лучших в рейтинге Федерального центра компетенций по эффективности работы среди 38 центров в стране. 

По словам министра, в рейтинге оценивается 9 различных показателей, среди которых выполнение плана по вовлечению предприятий в нацпроект, по обучению сотрудников предприятий и подготовке инструкторов, количеству реализованных проектов, тиражированию лучших практик.

Руководитель нижегородского РЦК Роман Рензин отметил, что команда центра стремится максимально эффективно взаимодействовать с бизнесом, предлагая собственные проверенные решения.

Напомним, что в нацпроекте "Производительность труда" уже участвуют 185 нижегородских компаний. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область на 34% перевыполняет план по участию в нацпроекте "Производительность труда".

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Теги:
Нацпроект
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