Нижегородская область вошла топ-5 рейтинга региональных центров компетенций

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Нижегородская область вошла в пятерку лидеров федерального рейтинга региональных центров компетенций по итогам работы в первом полугодии 2022-го. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, нижегородский РЦК стабильно входит в пятерку лучших в рейтинге Федерального центра компетенций по эффективности работы среди 38 центров в стране.
По словам министра, в рейтинге оценивается 9 различных показателей, среди которых выполнение плана по вовлечению предприятий в нацпроект, по обучению сотрудников предприятий и подготовке инструкторов, количеству реализованных проектов, тиражированию лучших практик.
Руководитель нижегородского РЦК Роман Рензин отметил, что команда центра стремится максимально эффективно взаимодействовать с бизнесом, предлагая собственные проверенные решения.
Напомним, что в нацпроекте "Производительность труда" уже участвуют 185 нижегородских компаний.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область на 34% перевыполняет план по участию в нацпроекте "Производительность труда".
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