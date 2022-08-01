Объявлены лауреаты премии Нижнего Новгорода-2022 Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Объявлены лауреаты премии Нижнего Новгорода-2022. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщалось ранее, всего в этом году на премию города было подано 94 заявок, из которых 34 дошли до финала. Авторы 15 проектов стали лауреатами премии города Нижнего Новгорода.

По словам мэра Юрия Шалабаева, в этом году больше всего проектов было подано по направлению "Социальные проекты, волонтёрство и благотворительность".

"Это очень похоже на Нижний Новгород, на его неравнодушных жителей. Я рад, что нижегородцы активно отзываются на нашу инициативу, с большой вовлечённостью принимают участие в конкурсе, присылают свои проекты, которые могут быть полезны нижегородцам и городу", - сказал глава города.

В номинации "Медицина" оказалось два победителя: коллектив "Городской больницы №38", получивший высокие оценки экспертов за внедрённую в лечебную практику стратегию оказания медицинской помощи больным хронической сердечной недостаточностью и врачи кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ, разработавшие новые подходы в лечении женских заболеваний.

По словам доктора медицинских наук, доцента, врача высшей категории Татьяны Мотовиловой, представленный проект заключался в разработке новой диагностической системы, основанной на методиках неинвазивного исследования, которое позволяет определить наличие патологии во внутренних органах.

В номинации "Наука и высшая школа" победил двухтомник "Восемь столетий нижегородской истории". Книга издана при грантовой поддержке "Команды 800" и поступит в библиотеки, школы, вузы, архивы и музеи всего региона.

Как рассказала доктор исторических наук, заведующая кафедрой философии и истории НГТУ имени Алексеева Елена Гордина, первый том книги освящен истории нижегородского региона и Нижнего Новгорода до конца XIX века, второй том – XX и началу XXI века.

Лауреаты получат по 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов. С полным список победителей можно ознакомиться по ссылке.