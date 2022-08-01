Предвузовскую подготовку в ННГУ по итогам 2022 года прошли более 100 иностранных студентов Общество

Предвузовскую подготовку в ННГУ по итогам 2022 года прошли более 100 иностранных студентов, сообщает пресс-служба вуза, где накануне вручили сертификаты выпускникам Центра образовательных программ для иностранных граждан (ЦОПИГ).

По итогам 2022 года по программе предвузовской подготовки обучалось свыше 100 слушателей из 37 стран: Алжира, Аргентины, Венесуэлы, Гватемалы, Иордании, Ирана, Италии, Китая, Колумбии, Ливана, Малави, Мексики, Монголии, Парагвая, Сербии, Турции, Эквадора и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова отметила что в вузе ежегодно обучается примерно две тысячи иностранных студентов из 100 стран. "Несмотря на непростую международную обстановку и логистические трудности, деятельность ННГУ в этом направлении активно развивается, появляются новые партнеры, растет интерес к нашим образовательным программам, реализуемым на русском языке. Если в 2006 году, когда начиналась работа с иностранными студентами, мы набирали на подфак одну-две группы (20-40 человек), то сейчас счет слушателей ЦОПИГ идет на сотни", - добавила она.

Отметим, что в настоящее время отмечается значительный рост интереса к изучению русского языка как иностранного.

Обучение проходило в очном и дистанционном формате. Большинство выпускников центра успешно сдало вступительные экзамены и продолжит обучение в ННГУ на программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Есть и уникальный случай - Андрес Вера из Эквадора станет первым иностранным ординатором ННГУ: он поступает в ординатуру по специальности "Рентгенология" в Институт биологии и биомедицины ННГУ.

После успешного окончания программ предвузовской подготовки ННГУ иностранные слушатели могут поступать не только в Университет Лобачевского, но и в другие вузы России. Кроме того, сертификат ННГУ является подтверждением того, что они владеют русским языком.

СПРАВКА:

Предвузовская подготовка иностранных граждан в ННГУ ведется с 2006 года. В 2018 году был создан центр образовательных программ для иностранных граждан (ЦОПИГ). В задачи центра входят реализация дополнительных образовательных программ для иностранных граждан, языковых курсов и летних школ, а также организация и проведение международной олимпиады по русскому языку как иностранному "Лобачевский/RU".

С 2018 года в центре прошли обучение 1 506 иностранных граждан по различным программам. Обучение реализуется в классическом, смешанном и полностью дистанционном формате и проходит как на договорной основе, так и в рамках квоты, установленной правительством РФ.