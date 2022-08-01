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Общество

Ученые ПИМУ создали технологию для повышения эффективности лечения тяжелых ожогов

15 августа 2022 11:57  [216] Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ученые ПИМУ создали технологию для повышения эффективности лечения тяжелых ожогов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского исследовательского медицинского университета.

Согласно информации, для лечения глубоких ожогов врачи используют сохранившуюся кожу самого пациента, так как она не отторгается и хорошо приживается. Для "укрытия" ожогов материал берется с любых непораженных участков, однако для повторного забора кожи необходимо дождаться ее восстановления. Сроки качество восстановления донорских ран играют критически важную роль в лечении пациента.

Как пояснил директор Университетской клиники Игорь Арефьев, для забора материала используется метод ротационной липосакции. Жировая ткань доставляется в лабораторию, где обрабатывается ферментами. В течение часа полученные клетки возвращаются пациенту и вводятся в виде суспензии в дерму.

Заведующая лаборатории биотехнологий Марфа Егорихина рассказала о преимуществах использования свежевыделенной фракции клеток жировой ткани.

"Первое - это использование материала самого пациента, что исключает риск иммуноконфликта и отторжения. Второе – это состав клеток. В свежевыделенной фракции присутствуют не только стволовые клетки – стимулирующие регенеративный процесс за счет выделения множества факторов роста, но и ряд других клеток. Так, клетки крови обладают иммуномодулирующим эффектом, что позволяет снизить воспалительный эффект в донорском участке. Клетки микрососудов – обладают проангиогенным действием, то есть стимулируют рост новых сосудов, что обеспечивает питание в восстанавливающийся ткани. Остаточные элементы межклеточного вещества жировой ткани оказывают стабилизирующий и способствующий  клеточным  взаимодействиям  матриксный эффект, можно сказать, что они обеспечивают клеткам родную среду при их трансплантации", - сказала врач.

Новую технологию уже использовании в лечении около сорока пациентов ожогового центра Университетской клиники ПИМУ. Осложнений зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что лучший в России аппарат МРТ стоимостью свыше 130 млн рублей появился в ПИМУ.

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Теги:
Медицина и здоровье ПИМУ Технологии
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