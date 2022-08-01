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Пострадавший от удара током у здания "Нижполиграфа" рабочий скончался. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ПИМУ.
Напомним, 12 августа во время земляных работ и укладки кабеля на улице Варварской у здания "Нижполиграфа" одного из рабочих ООО "ЭнергоСтрой" поразило током.
Как рассказали очевидцы, на мужчине полностью сгорела одежда.
55-летний мужчина был доставлен в Университетскую клинику ПИМУ около 14:00 в крайне тяжелом состоянии. От удара током он получил субтотальный ожог тела – поражено 95%. Врачам не удалось спасти его жизнь, мужчина скончался вечером 13 августа.
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