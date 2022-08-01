Пострадавший от удара током у здания "Нижполиграфа" рабочий скончался Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пострадавший от удара током у здания "Нижполиграфа" рабочий скончался. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ПИМУ.

Напомним, 12 августа во время земляных работ и укладки кабеля на улице Варварской у здания "Нижполиграфа" одного из рабочих ООО "ЭнергоСтрой" поразило током.

Как рассказали очевидцы, на мужчине полностью сгорела одежда.

55-летний мужчина был доставлен в Университетскую клинику ПИМУ около 14:00 в крайне тяжелом состоянии. От удара током он получил субтотальный ожог тела – поражено 95%. Врачам не удалось спасти его жизнь, мужчина скончался вечером 13 августа.