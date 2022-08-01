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Три человека пострадали после резкого торможения автобуса в Балахне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 14 августа около 12:40 рядом с домом по проспекту Дзержинского 63-летний водитель пассажирского автобуса "ПАЗ" резко затормозил, в результате чего трое пассажиров упали, в том числе один несовершеннолетний.
Пострадавшие были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель с годовалым ребёнком в салоне въехал в товарный состав под Дзержинском.
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