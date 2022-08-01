Пьяный водитель с ребёнком в салоне въехал в товарный состав под Дзержинском Происшествия

Фото: пресс-служба ГИБДД Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Трагичное по своим последствиям ДТП произошло ночью 10 августа: пьяный водитель с годовалым ребёнком в салоне въехал в товарный состав под Дзержинском.

Как рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области, 10 августа в 01:05 на 18 км автодороги Бабинское кольцо 44-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в стоявший на запасных железнодорожных путях товарный состав.

В результате аварии пострадали водитель и оба пассажира автомобиля - 38-летняя женщина и годовалая девочка, которая находилась в машине без детского кресла.

Как впоследствии выяснилось, водитель был в состоянии алкогольного опьянения - и менее всего пострадал в ДТП, отделавшись лишь ушибами. Его супруга получила перелом ребра, ушиб лёгких и травматический шок. В наиболее тяжёлом состоянии госпитализирована малышка - у неё сильный ушиб мозга и массивное субарахноидальное кровоизлияние.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В полиции отметили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости, нарушение требований к перевозке детей.

В настоящее время водитель задержан по ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.