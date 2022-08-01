Пьяный водитель с ребёнком в салоне въехал в товарный состав под Дзержинском

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Трагичное по своим последствиям ДТП произошло ночью 10 августа: пьяный водитель с годовалым ребёнком в салоне въехал в товарный состав под Дзержинском.
Как рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области, 10 августа в 01:05 на 18 км автодороги Бабинское кольцо 44-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в стоявший на запасных железнодорожных путях товарный состав.
В результате аварии пострадали водитель и оба пассажира автомобиля - 38-летняя женщина и годовалая девочка, которая находилась в машине без детского кресла.
Как впоследствии выяснилось, водитель был в состоянии алкогольного опьянения - и менее всего пострадал в ДТП, отделавшись лишь ушибами. Его супруга получила перелом ребра, ушиб лёгких и травматический шок. В наиболее тяжёлом состоянии госпитализирована малышка - у неё сильный ушиб мозга и массивное субарахноидальное кровоизлияние.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В полиции отметили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости, нарушение требований к перевозке детей.
В настоящее время водитель задержан по ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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