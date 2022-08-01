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Нижегородский производитель мороженого наращивает производство при поддержке Банка "Открытие" и Корпорации МСП

15 августа 2022 14:55  [292] Бизнес

Банк "Открытие" открыл нижегородскому производителю мороженого ООО "Калинов мост" (г. Дзержинск, Нижегородская область) кредитную линию на 71,5 млн рублей под гарантию Корпорации МСП на 35 млн рублей. Финансирование будет направлено на закупку нового оборудования по переработке молока. Оно позволит увеличить перерабатывающие мощности на 130% до 430 тонн молока в сутки. Новые рабочие места буду открыты для более чем 50 сотрудников.

"Наша продукция пользуется растущим спросом, и по итогам 2021 года предприятие вышло в число крупнейших отечественных переработчиков молока и производителей мороженого по объему продукции. Высокое качество, доступная цена, широкая линейка товаров позволяет выходить на новые региональные рынки в России. Расширить производство мы сможем при помощи заемного финансирования, которое стало для нас максимально привлекательным при помощи инструментов господдержки", – отметил генеральный директор ООО "Калинов мост" Анатолий Калинов.

Такое эффективное партнерство, начиная с 2019 года, позволяет выгодно проводить модернизацию производство и инвестировать собственные средства в дальнейшее развитие бизнеса, уточнил глава компании. Компания "Калинов мост" выпускает свыше 180 наименований мороженого под 10 брендами. Предприятие реализует продукцию в партнёрстве с крупнейшим ритейлерами, в числе которых Метро,SPAR, Перекресток, Пятерочка, Карусель, ДА! и др.

"Очень важно поддержать наши производственные компании, которые готовы к масштабированию своего бизнеса, открытию новых линий и найму сотрудников. Специально для производственных МСП в ближайшее время будет запущена новая льготная программа кредитования на инвестиционные цели по ставкам 3-4,5%. Такие комфортные условия дадут возможность большему числу предприятий развиваться и замещать ушедших с нашего рынка иностранных брендов", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"С компанией "Калинов мост" банк "Открытие" работает давно и все это время партнерские отношения становились все крепче. Чтобы построить эффективный бизнес, нужно беспрерывно учиться, повышать качество обслуживания, расширять производство, ассортимент и искренно любить свое дело, тогда дело будет процветать. Все эти качества есть у наших партнеров, а мы, в свою очередь, всегда рады поддержать их новые планы", – отметил управляющей Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.

Корпорация МСП— институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "МИР" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
Банки Открытие
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