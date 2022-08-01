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Общество

Наталья Фролова: "Получить высшее или второе высшее образование онлайн в Институте дистанционного обучения НГЛУ – удобно и просто"

16 августа 2022 10:00  [252] Общество
Выпускники ИДО НГЛУ не только прекрасно знают свою профессию, но и могут свободно рассказать о компании зарубежным партнерам на их языке

Выпускники ИДО НГЛУ не только прекрасно знают свою профессию, но и могут свободно рассказать о компании зарубежным партнерам на их языке

Директор Института дистанционного обучения НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Наталья Фролова отмечает, что Нижегородский государственный лингвистический университет - вуз, чьи выпускники работают в дипломатических миссиях, в ООН и Европейском суде по правам человека, в МИД РФ, в торговых представительствах за рубежом, в администрациях всех уровней, в таких компаниях как Лукойл, РЖД и многих других.

"Наши выпускники нужны везде, потому что они не только прекрасно знают свою профессию, но и могут свободно рассказать о компании зарубежным партнерам на их языке или представлять компанию за границей (напомним, что перед Россией сейчас новые рынки: Китай, Бразилия, Арабские Эмираты и так далее), - говорит директор ИДО НГЛУ. - В НГЛУ есть возможность учиться дистанционно по вечерней и заочной форме обучения, не выходя из дома, находясь в своем родном городе (и даже стране), совмещая учебу с работой и воспитанием детей".

Наталья Фролова напоминает, что прием документов на бюджетные места длится до 25 августа и на внебюджетные до 15 сентября – по программам бакалавриата и магистратуры на заочную форму обучения.

"Вниманию абитуриентов - самые современные образовательные программы: IT-лингвистика, межкультурная коммуникация и технологии бережливого менеджмента, программы на английском языке "Digital Pedagogy". Выпускники ИДО работают переводчиками и референтами, сотрудниками международных организаций и иностранных фирм, управленческих и административных структур, аналитических бизнес-центров, экспертами-консультантами по межкультурному взаимодействию, педагогами двух иностранных языков в школах и вузах, - отмечает Наталья Фролова. - В НГЛУ действует государственная финансовая поддержка студентов в виде 3% кредита на образование. Подать документы онлайн можно в личном кабинете абитуриента на странице приемной комиссии НГЛУ http://abitur.lunn.ru/ . Если есть вопросы о поступлении, специалисты приемной комиссии помогут вам (831) 436-20-12, (831) 416-61-41".

Посмотреть план приема на образовательные программы ИДО можно на сайте НГЛУ по ссылке https://lunn.ru/news/10538.

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