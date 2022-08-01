Нижегородская делегация принимает участие в фестивале "Таврида.АРТ" Общество

Фото организаторов мероприятия

Нижегородская делегация в составе 82 человек с 15 по 20 августа принимает участие в фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму Об этом сообщает Росмолодежь.

Согласно информации, мероприятие реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Всего в фестивале принимают участие около 4 тысяч молодых людей со всей России. В ходе фестиваля запланированы более 3 тысяч событий на 25 площадках 12 арт-кварталов.

"Фестиваль "Таврида.АРТ" уже в четвертый раз проходит в Крыму, и каждый год мы стараемся усовершенствовать программу, чтобы никто не остался равнодушным. Впереди пять насыщенных дней, когда каждый может найти себе что-то по душе, по амбициям и по интересам: профессиональным и творческим. Программа составлена таким образом, чтобы в ней были и яркие, зрелищные шоу, и камерные концерты, и мотивационные образовательные форматы, прикладные мастер-классы, выставки классического и современного искусства и ярмарки, демонстрирующие традиционные народные промыслы", - сказал руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

В 2022 году на фестивале большое внимание уделяется образовательной составляющей. Каждый день в программе - мотивационные лекции и неформальные встречи с признанными лидерами и экспертами различных направлений, просветительские беседы и мастер-классы, дискуссии и воркшопы. Эти форматы станут наглядной демонстрацией принципиально новых подходов к образованию и позволят под разными углами посмотреть на главную тему сезона – "Жить и работать в России".

Напомним, что фестиваль "Таврида.АРТ" является одним из ключевых проектов арт-кластера "Таврида" – платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году она выросла в арт-кластер. Кроме фестиваля, кластер объединяет образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий и другие проекты.