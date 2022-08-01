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"Витрина ГЧП-проектов" появилась на инвестпортале Нижегородской области

15 августа 2022 17:12  [318] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На инвестиционном портале Нижегородской области создана витрина ГЧП-проектов. В новом разделе собрана вся информация о проектах, реализуемых в форматах государственно-частного партнёрства и концессии. Также там можно изучить информацию о реализуемых и планируемых инвестпроектах в рамках данных форматов. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

В разделе размещена информация о 37 ГЧП-проектах в Нижегородской области из различных сфер: здравоохранения, коммунальной инфраструктуры, спорта и образования - в том числе, школ и ФОКов.

По каждому проекту представлена отдельная карточка с информационной справкой, включая данные по объёму инвестиций и срокам реализации. Также можно отфильтровать проекты по отраслям, стадии реализации и форме участия в проекте.

Как добавили в ведомстве, в дальнейшем раздел будет дополнен проектами, в которых ещё не определён инвестор. Эта информация будет полезна для предпринимателей, которые находятся в поиске направлений для инвестирования.

Руководитель Корпорации развития региона Игорь Ищенко отметил, что в этом году в федеральном рейтинге Минэкономразвития Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню развития ГЧП, заняв по итогам работы восьмое место.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для внедрения проекта "Сквозной инвестиционный поток".

СПРАВКА:

Государственно-частное партнёрство — один из способов развития государственной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии публичной и частной стороны, при которой частная сторона участвует в проектировании, финансировании, строительстве объекта инфраструктуры и его последующей эксплуатации и/или техническом обслуживании в интересах публичной стороны.

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Теги:
Инвестиции Строительство
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